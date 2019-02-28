Війна на сході: 11 обстрілів за добу, знищено 2 окупантів і техніку противника Суспільство | 28-02-2019, 08:14 0 86 Минулої доби російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння 6 разів.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї у районі населеного пункту Водяне, з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів – біля населеного пункту Чермалик, зі снайперської зброї – поблизу села Гнутове.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив обстріли з артилерійських систем калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів та мінометів калібру 82 мм у районі населеного пункту Кримське, з мінометів калібру 82 мм – поблизу села Жовте, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новолуганське, зі стрілецької зброї – у районі селища міського типу Станиця Луганська.



Загалом окупанти вистріляли 44 снаряди та міни калібрів 122, 120 та 82 мм.



В результаті обстрілів один український захисник був поранений.



На кожен ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів.



За даними розвідки, 27 лютого двох окупантів знищено, п'ятьох поранено та знищено одну одиницю військової техніки противника.



Станом на 7:00 від початку поточної доби ворог позиції ООС не обстрілював.