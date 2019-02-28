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Закарпатські митники вилучили два мікроавтобуси «SPRINTER»

Суспільство | 28-02-2019, 09:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 87 87    

На митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено дві спроби незаконного вивезення з України тютюнових виробів. Перемістити цигарки через митний кордон намагалися громадянин Молдови та України.
Громадяни на митний пост заїхали на мікроавтобусах «Mercedes-Benz Sprinter», один із польською реєстрацією інший з українською. Іноземець прямував у приватних справах у Францію, а наш співвітчизник в Італію.
На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, транспортні засоби працівники митниці направили для проведення митного огляду.
В результаті огляду працівники митниці спільно з прикордонниками, у спеціально виготовленому сховищі, у мікроавтобусі іноземця, знайшли 249 пачок цигарок українського виробництва з акцизними марками України. Відтак у «Mercedes-Benz Sprinter» нашого співвітчизника, у спеціально виготовленому тайнику, працівники митниці знайшли 450 пачок цигарок також українського виробництва з акцизними марками України.
Таким чином, громадяни вчинили дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України тютюнових виробів з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч.1 статті 483 Митного кодексу України.
Наразі складено два протоколи про порушення митних правил, цигарки вартістю понад 28 тис. грн та два транспортні засоби «Mercedes-Benz Sprinter» вартістю майже 883 тис. грн, – вилучено.
ДФС у Закарпатській області
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