Зміни до податкової декларації з рентної плати набули чинності Суспільство | 28-02-2019, 13:08 0 68

Міністерством фінансів України наказом від 21.08.2018 № 707 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 17 вересня 2012 року № 1001» (далі - Наказ № 707) внесено зміни до форми податкової декларації з рентної плати, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 (далі - Декларація). Наказ № 707 набрав чинності з 12.02.2019.

Змінами, внесеними Наказом № 707, виключено додатки 2, 4, 10, 11 до форми Декларації, які були передбачені для квартальної звітності, а саме:

- додаток 2 «Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини»;

- додаток 4 «Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України»;

- додаток 10 «Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами»;

- додаток 11 «Розрахунок податкових зобов’язань з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України».

З рядків форми Декларації, відповідно, було виключено посилання на вищевказані додатки.

Нагадаємо, що з 01.01.2016 базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу, а для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України, дорівнює календарному місяцю (п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу України). У зв’язку з цим була доповнена Декларація додатками 2¹, 4¹, 10¹ та 11¹, які передбачені для місячного подання звітності.

Отже, з набранням чинності Наказом № 707 відбулась зміна форми Декларації, а саме, виключені додатки 2,4, 10 та 11 до Декларації, чим форма Декларації приведена у відповідність до норм чинного законодавства.

Також слід зазначити, що з набранням чинності Наказом № 707 втратив чинність наказ Міністерства фінансів України від 17.09.2012 № 1001 «Про затвердження форми Податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні».

ДФС у Закарпатській області

