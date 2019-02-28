   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 28/02/2019 Львівський центр соціальних служб запрошує на семінар «Покликані бути батьками»...>> Синоптики застерігають: завтра — пориви вітру до 20 м/с та подекуди ожеледиця...>> У львівському електротранспорті тестують Bluetooth-систему оплати проїзду замість купівлі паперових квитків...>> У Львові відбудеться перше гумористичне змагання серед молодіжних спільнот Львівської Архиєпархії УГКЦ...>> Для учасників бойових дій з інвалідністю організовують заняття з англійської мови...>> Учасник війни на Сході України, засновник фермерського господарства розкаже у Львові про помилки та труднощі підприємців-початківців...>> Цікаво, весело і креативно: літніх львів’ян запрошують долучитись до дружної родини Львівського терцентру...>> У подвійній стелі автомобіля митники знайшли сигарети...>> Зміни до податкової декларації з рентної плати набули чинності...>> У Львові триває ремонт аварійних ям: за півтора місяці ліквідовано ямковість на дорогах площею 8873,5 м²...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На Львівщині проголошено вирок хлопцеві, який обікрав рідну бабусю...
28-02-2019, 11:34  >>> 
Львів’янин, який побив товариша, проведе 5 років та 1 місяць за ґратами...
28-02-2019, 11:34  >>> 
За махінації та привласнення 376,5 тис грн бюджетних коштів судитимуть трьох службовців на Львівщині...
27-02-2019, 16:35  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині до двох років обмеження волі засудили лікаря акушер-гінеколога...
28-02-2019, 11:32  >>> 
Фахівці нагадують про профілактику йододефіцитних захворювань...
27-02-2019, 10:48  >>> 
У Львові відкрився перший в Україні Центр лікування муковісцидозу у дорослих....
27-02-2019, 10:46  >>> 

Учасник війни на Сході України, засновник фермерського господарства розкаже у Львові про помилки та труднощі підприємців-початківців

Суспільство | 28-02-2019, 15:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 28 28    
У п’ятницю, 1 березня, о 14.00 год. у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій, відбудеться відвертий та самокритичний діалог про помилки і труднощі в роботі підприємців-початківців. Такими знаннями поділитися Микола Стецьків, учасник АТО (ООС), багатодітний батько та засновник фермерського господарства «Файна Бері».
«Побудова бізнесу — це шлях не простий. З книжок успішних бізнесменів, в їхніх інтерв'ю чи виступах, ми можемо дізнатися шлях успіху. Але найцікавіше завжди залишається за кадром», — зазначають організатори.

Зустріч орієнтована на тих, хто починає чи хоче розпочати бізнес. А також і тих, хто вже успішно веде власну справу. Тобто на всіх, хто бере на себе ризики та очікує їх у майбутньому.

Реєстрація тут: https://goo.gl/forms/xWEqjVAbU5Ncs6q22
   Новини по темі: Суспільство
Учасник війни на Сході України, засновник фермерського господарства розкаже у Львові про помилки та труднощі підприємців-початківців...
28-02-2019, 15:31  >>> 
Зміни до податкової декларації з рентної плати набули чинності...
28-02-2019, 13:08  >>> 
Закарпатські митники вилучили два мікроавтобуси «SPRINTER»...
28-02-2019, 09:57  >>> 
Війна на сході: 11 обстрілів за добу, знищено 2 окупантів і техніку противника...
28-02-2019, 08:14  >>> 
Жителі Німеччини підтримують будівництво "Північного потоку - 2"...
28-02-2019, 08:13  >>> 
Головне управління ДФС у Львівській області наголошує на дотриманні вимог законодавства про працю!...
27-02-2019, 16:37  >>> 
Прокуратура на Самбірщині повернула громаді 5,9 га земель вартістю понад 5,2 млн грн...
27-02-2019, 16:36  >>> 
   АктуальноАктуально
У Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС проаналізували єфективнісь податкового супроводження великих платників...
27-02-2019, 11:47  >>> 
У штабу ООС немає інформації про захоплення в полон українського бійця...
27-02-2019, 09:53  >>> 
Україна може відмовитись від участі у Євробаченні-2019 - НСТУ...
27-02-2019, 04:02  >>> 
   ПолітикаПолітика
Саміт Трампа і Кім Чен Ина завершився завчасно без домовленостей...
28-02-2019, 09:55  >>> 
Росія заявила, що Україна "фактично визнала кримчан росіянами"...
28-02-2019, 09:53  >>> 
У В’єтнамі - другий день саміту Трампа та Кім Чен Ина...
28-02-2019, 09:47  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Офіційний курс: гривня на одну копіку вище психологічної позначки...
28-02-2019, 09:54  >>> 
Курс валют: гривня тримається вище 27 за долар...
27-02-2019, 09:55  >>> 
НБУ оприлюднив методологію стрес-тестування банків...
27-02-2019, 04:07  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Учасник війни на Сході України, засновник фермерського господарства розкаже у Львові про помилки та труднощі підприємців-початківців...
28-02-2019, 15:31  >>> 
Зміни до податкової декларації з рентної плати набули чинності...
28-02-2019, 13:08  >>> 
Закарпатські митники вилучили два мікроавтобуси «SPRINTER»...
28-02-2019, 09:57  >>> 
   ВладаВлада
Діти Трампа були ключовими фігурами в планах будівництва Trump Tower в Москві - Коен...
28-02-2019, 08:09  >>> 
У Держдепі США розповіли, про що Трамп говоритиме з Кім Чен Ином...
27-02-2019, 04:05  >>> 
Порушення у сфері готівкових розрахунків виявлено у більшості закарпатських підприємців, яких перевіряли...
21-02-2019, 13:44  >>> 
   КультураКультура
Організатор "Євробачення" чекає, кого вибере Україна замість MARUV...
26-02-2019, 09:59  >>> 
Кому присудили "Оскар" у 2019 році?...
25-02-2019, 06:30  >>> 
У філармонії культурно-просвітницький захід "Лицарський Хрест Добровольця Львівщини"...
22-02-2019, 18:32  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
15:45 Львівський центр соціальних служб запрошує на семінар «Покликані бути батьками»
15:44 Синоптики застерігають: завтра — пориви вітру до 20 м/с та подекуди ожеледиця
15:43 У львівському електротранспорті тестують Bluetooth-систему оплати проїзду замість купівлі паперових квитків
15:33 У Львові відбудеться перше гумористичне змагання серед молодіжних спільнот Львівської Архиєпархії УГКЦ
15:32 Для учасників бойових дій з інвалідністю організовують заняття з англійської мови
15:31 Учасник війни на Сході України, засновник фермерського господарства розкаже у Львові про помилки та труднощі підприємців-початківців
14:25 Цікаво, весело і креативно: літніх львів’ян запрошують долучитись до дружної родини Львівського терцентру
13:11 У подвійній стелі автомобіля митники знайшли сигарети
13:08 Зміни до податкової декларації з рентної плати набули чинності
13:07 У Львові триває ремонт аварійних ям: за півтора місяці ліквідовано ямковість на дорогах площею 8873,5 м²

   Анонси
У Миколаєві відбудеться XІІI «Книжкова толока»...
25-02-2019, 19:06  >>> 
Побудуй кар'єру в державній службі....
18-02-2019, 11:27  >>> 
АНОНС...
13-02-2019, 17:17  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования