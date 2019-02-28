Учасник війни на Сході України, засновник фермерського господарства розкаже у Львові про помилки та труднощі підприємців-початківців Суспільство | 28-02-2019, 15:31 0 28 У п’ятницю, 1 березня, о 14.00 год. у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій, відбудеться відвертий та самокритичний діалог про помилки і труднощі в роботі підприємців-початківців. Такими знаннями поділитися Микола Стецьків, учасник АТО (ООС), багатодітний батько та засновник фермерського господарства «Файна Бері».

«Побудова бізнесу — це шлях не простий. З книжок успішних бізнесменів, в їхніх інтерв'ю чи виступах, ми можемо дізнатися шлях успіху. Але найцікавіше завжди залишається за кадром», — зазначають організатори.



Зустріч орієнтована на тих, хто починає чи хоче розпочати бізнес. А також і тих, хто вже успішно веде власну справу. Тобто на всіх, хто бере на себе ризики та очікує їх у майбутньому.



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