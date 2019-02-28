|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Учасник війни на Сході України, засновник фермерського господарства розкаже у Львові про помилки та труднощі підприємців-початківців
|Суспільство | 28-02-2019, 15:31
| 0 28
|
|У п’ятницю, 1 березня, о 14.00 год. у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій, відбудеться відвертий та самокритичний діалог про помилки і труднощі в роботі підприємців-початківців. Такими знаннями поділитися Микола Стецьків, учасник АТО (ООС), багатодітний батько та засновник фермерського господарства «Файна Бері».
«Побудова бізнесу — це шлях не простий. З книжок успішних бізнесменів, в їхніх інтерв'ю чи виступах, ми можемо дізнатися шлях успіху. Але найцікавіше завжди залишається за кадром», — зазначають організатори.
Зустріч орієнтована на тих, хто починає чи хоче розпочати бізнес. А також і тих, хто вже успішно веде власну справу. Тобто на всіх, хто бере на себе ризики та очікує їх у майбутньому.
Реєстрація тут: https://goo.gl/forms/xWEqjVAbU5Ncs6q22
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Учасник війни на Сході України, засновник фермерського господарства розкаже у Львові про помилки та труднощі підприємців-початківців...
|28-02-2019, 15:31
| >>>
|Зміни до податкової декларації з рентної плати набули чинності...
|28-02-2019, 13:08
| >>>
|Закарпатські митники вилучили два мікроавтобуси «SPRINTER»...
|28-02-2019, 09:57
| >>>
|Війна на сході: 11 обстрілів за добу, знищено 2 окупантів і техніку противника...
|28-02-2019, 08:14
| >>>
|Жителі Німеччини підтримують будівництво "Північного потоку - 2"...
|28-02-2019, 08:13
| >>>
|Головне управління ДФС у Львівській області наголошує на дотриманні вимог законодавства про працю!...
|27-02-2019, 16:37
| >>>
|Прокуратура на Самбірщині повернула громаді 5,9 га земель вартістю понад 5,2 млн грн...
|27-02-2019, 16:36
| >>>
|