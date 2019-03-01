КПВВ на Донбасі переходять на весняний графік роботи Суспільство | 01-03-2019, 08:12 0 235 Усі контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування в районі ООС з 1 березня перейшли на весняний графік роботи.



Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил.



"Відповідно до розпорядження Командувача об’єднаних сил, контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 07.00 до 18.30", - йдеться у заяві.







Командування Об’єднаних сил закликало громадян враховувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.



Нагадаємо:



Зимовий графік роботи КПВВ на Донбасі діяв з 1 грудня 2018 року.