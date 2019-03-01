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КПВВ на Донбасі переходять на весняний графік роботи
|Суспільство | 01-03-2019, 08:12
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|Усі контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування в районі ООС з 1 березня перейшли на весняний графік роботи.
Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил.
"Відповідно до розпорядження Командувача об’єднаних сил, контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 07.00 до 18.30", - йдеться у заяві.
Командування Об’єднаних сил закликало громадян враховувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.
Нагадаємо:
Зимовий графік роботи КПВВ на Донбасі діяв з 1 грудня 2018 року.
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