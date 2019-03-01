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ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, без втрат

Суспільство | 01-03-2019, 08:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 88 88    
Минулої доби бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях ОС - вогонь вівся із бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 1 березня.

"Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник застосував 16 разів, витративши 143 снаряди та міни калібрів 122, 120 та 82 мм", - підкреслили у штабі.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 7 разів обстріляли опорні пункти ОС: з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Широкине.

Двічі, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм та великокаліберних кулеметів - поблизу села Лебединське.

Двічі, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів - у районі населеного пункту Водяне; двічі, з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем - поблизу села Гнутове.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 6 разів обстріляли позиції підрозділів ОС:з мінометів калібру 120 мм - поблизу села Троїцьке; з мінометів калібру 82 мм - у районі населеного пункту Шуми; з артилерійських систем калібру 122 мм - поблизу села Новозванівка", - наголосили у прес-центрі.

Із мінометів калібру 120 мм - біля міста Попасна; з мінометів калібрів 120 та 82 мм, БМП-1 та гранатометів різних систем - у районі населеного пункту Золоте-4;

Із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

За даними розвідки, 28 лютого було ліквідовано одного та поранено 3 окупантів.

Крім того, знищено 4 одиниці озброєння та військової техніки бойовиків, у тому числі самохідну артилерійську установку та протитанковий ракетний комплекс.

"Від початку поточної доби позиції наших військ ворог не обстрілював. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.
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