Працювати легально дешевше: підприємцю доведеться сплатити до бюджету понад 6 млн грн Суспільство | 01-03-2019, 09:40 0 88

Працівники Головного управління ДФС у Закарпатській області встановили розбіжність між задекларованими сумами доходу одного з фізичних осіб підприємців та відомостями відображеними у звітностях.

З метою підтвердження взаємовідносин підприємця з контрагентами, які згідно з базами даних виплачували йому доходи, працівники фіскальної служби області надіслали запити контрагентам, які підтвердили взаємовідносини з цим суб’єктом господарювання.

Наприкінці жовтня 2018 року працівники фіскальної служби області розпочали проведення документальної позапланової невиїзної перевірки фінансово – господарської діяльності фізичної особи-підприємця, мешканця м. Ужгород. Перевірялось дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, правильності нарахування, обчислення, сплати ЄСВ за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2017 року.

В результаті проведеної перевірки податківці встановили заниження суми чистого оподатковуваного доходу на суму майже 3 млн грн., в тому числі за 2015 рік – майже 876 тис. грн, за 2016 рік – понад 782 тис. грн, за 2017 рік – майже 1 млн 268 тис. грн.

Працівники фіскальної служби краю по акту перевірки, підприємцю нарахували до сплати в бюджет понад 2 млн грн. Податкові повідомлення рішення вручені особисто підприємцю і узгоджені з ним.

Також під час перевірки встановлено використання підприємцем 33 найманих працівників без укладання з ними трудових відносин. Відповідні матеріали надіслано до Управління Держпраці в Закарпатській області. Наразі Управлінням Держпраці на підприємця вже накладено штраф у розмірі понад 4 млн грн.

ДФС у Закарпатській області

