Українці з 1 березня можуть їздити до Грузії за ID-картками...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 01/03/2019 У лютому 2019 року Львівська митниця ДФС скерувала до Державного бюджету України рекордну суму митних платежів – майже 2 млрд грн Це найбільша сума за весь час існування Львівської митниці....>> У Львові визначено території обслуговування для закладів освіти...>> 10 шкіл міста Львова увійшли у ТОП-100 найкращих шкіл України за рейтингом журналу «Фокус»...>> Комунальні служби прибирають вулиці від піску: за цей тиждень вивезли 155 машин піску...>> Виконавчий комітет затвердив рішення про зміни до міського бюджету Львова на 2019 рік...>> У Львові відбудуться два фестивалі: V Відкритий конкурс піаністів «Віртуозні Самоцвіти» і VII Всеукраїнський фестиваль — конкурс хорового співу та інструментальної музики «Галицькі Самоцвіти»...>> Цього року у місті встановлять 32 камери з системою визначення обличчя...>> У Львові відбудеться Дитячий форум — Фестиваль дитячого читання «Книгоманія»...>> Виконавчий комітет вніс зміни до рішення «Про порядок присвоєння поштових номерів на об’єкти нерухомого майна»...>> На дорогах Львова 2−3 березня збережеться ожеледиця...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Львові судитимуть зловмисника, якого обвинувачують у вбивстві бабусі...
01-03-2019, 11:39  >>> 
Чергового грабіжника ув’язнили на 5 років у Львові...
01-03-2019, 10:40  >>> 
Самбірчанці, яка підозрюється у вбивстві співмешканця, обрали запобіжний захід...
01-03-2019, 10:39  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині до двох років обмеження волі засудили лікаря акушер-гінеколога...
28-02-2019, 11:32  >>> 
Фахівці нагадують про профілактику йододефіцитних захворювань...
27-02-2019, 10:48  >>> 
У Львові відкрився перший в Україні Центр лікування муковісцидозу у дорослих....
27-02-2019, 10:46  >>> 

Українці з 1 березня можуть їздити до Грузії за ID-картками

Суспільство | 01-03-2019, 09:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 90 90    
Громадяни України та Грузії з 1 березня можуть відвідувати обидві країни за внутрішніми біометричними паспортами (ID-картками).

Сьогодні набула чинності відповідна угода між двома країнами.

"1 березня 2019 року набирає чинності оновлена угода між урядами України та Грузії про взаємне скасування візових вимог - на додаток до існуючого безвізу запроваджуються взаємні поїздки громадян двох країн на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій", - пояснювали раніше в МЗС.

Відповідно до угоди, громадяни України і Грузії можуть перебувати на території держави іншої сторони без віз протягом 90 днів щороку на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), яка містить безконтактний електронний носій.

Україна та Грузія підписали угоду, яка дозволяє громадянам обох країн подорожувати без віз і за ID-паспортами, в жовтні минулого року.
   Новини по темі: Суспільство
У лютому 2019 року Львівська митниця ДФС скерувала до Державного бюджету України рекордну суму митних платежів – майже 2 млрд грн Це найбільша сума за весь час існування Львівської митниці....
01-03-2019, 18:17  >>> 
Через неправдиві відомості працівники митниці вилучили 3,5 тонни тканини...
01-03-2019, 13:39  >>> 
Боремося з «дубовими» лісопорушниками...
01-03-2019, 13:36  >>> 
Офіцер оперативного резерву окремої десантно-штурмової бригади зі Львова створює фільм про українців в Антарктиці...
01-03-2019, 11:42  >>> 
Українці з 1 березня можуть їздити до Грузії за ID-картками...
01-03-2019, 09:43  >>> 
Працювати легально дешевше: підприємцю доведеться сплатити до бюджету понад 6 млн грн...
01-03-2019, 09:40  >>> 
ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, без втрат...
01-03-2019, 08:20  >>> 
   АктуальноАктуально
У Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС проаналізували єфективнісь податкового супроводження великих платників...
27-02-2019, 11:47  >>> 
У штабу ООС немає інформації про захоплення в полон українського бійця...
27-02-2019, 09:53  >>> 
Україна може відмовитись від участі у Євробаченні-2019 - НСТУ...
27-02-2019, 04:02  >>> 
   ПолітикаПолітика
ГПУ розслідує участь екс-керівників країни у злочинах на Майдані...
01-03-2019, 09:44  >>> 
У Держдепі готові дати $1 млн за інформацію про сина бін Ладена...
01-03-2019, 08:18  >>> 
Росія може організувати нову газову війну — міністр...
01-03-2019, 08:17  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Подання відомостей для реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків в електронному вигляді в Електронному кабінеті...
01-03-2019, 15:41  >>> 
Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро...
01-03-2019, 09:46  >>> 
Повідомлення про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій в Електронному кабінеті...
28-02-2019, 17:16  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У лютому 2019 року Львівська митниця ДФС скерувала до Державного бюджету України рекордну суму митних платежів – майже 2 млрд грн Це найбільша сума за весь час існування Львівської митниці....
01-03-2019, 18:17  >>> 
Через неправдиві відомості працівники митниці вилучили 3,5 тонни тканини...
01-03-2019, 13:39  >>> 
Боремося з «дубовими» лісопорушниками...
01-03-2019, 13:36  >>> 
   ВладаВлада
Діти Трампа були ключовими фігурами в планах будівництва Trump Tower в Москві - Коен...
28-02-2019, 08:09  >>> 
У Держдепі США розповіли, про що Трамп говоритиме з Кім Чен Ином...
27-02-2019, 04:05  >>> 
Порушення у сфері готівкових розрахунків виявлено у більшості закарпатських підприємців, яких перевіряли...
21-02-2019, 13:44  >>> 
   КультураКультура
У смт. Брюховичі відбудеться музичний фестиваль «IvasiukFest»...
01-03-2019, 15:44  >>> 
«ЛОЕНҐРІН» – черговий український прорив Львівської національної опери...
28-02-2019, 17:16  >>> 
Організатор "Євробачення" чекає, кого вибере Україна замість MARUV...
26-02-2019, 09:59  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:17 У лютому 2019 року Львівська митниця ДФС скерувала до Державного бюджету України рекордну суму митних платежів – майже 2 млрд грн Це найбільша сума за весь час існування Львівської митниці.
18:15 У Львові визначено території обслуговування для закладів освіти
17:03 10 шкіл міста Львова увійшли у ТОП-100 найкращих шкіл України за рейтингом журналу «Фокус»
17:02 Комунальні служби прибирають вулиці від піску: за цей тиждень вивезли 155 машин піску
17:01 Виконавчий комітет затвердив рішення про зміни до міського бюджету Львова на 2019 рік
16:57 У Львові відбудуться два фестивалі: V Відкритий конкурс піаністів «Віртуозні Самоцвіти» і VII Всеукраїнський фестиваль — конкурс хорового співу та інструментальної музики «Галицькі Самоцвіти»
16:36 Цього року у місті встановлять 32 камери з системою визначення обличчя
16:35 У Львові відбудеться Дитячий форум — Фестиваль дитячого читання «Книгоманія»
15:51 Виконавчий комітет вніс зміни до рішення «Про порядок присвоєння поштових номерів на об’єкти нерухомого майна»
15:49 На дорогах Львова 2−3 березня збережеться ожеледиця

   Анонси
У Миколаєві відбудеться XІІI «Книжкова толока»...
25-02-2019, 19:06  >>> 
Побудуй кар'єру в державній службі....
18-02-2019, 11:27  >>> 
АНОНС...
13-02-2019, 17:17  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования