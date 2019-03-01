|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Українці з 1 березня можуть їздити до Грузії за ID-картками
|Суспільство | 01-03-2019, 09:43
| 0 90
|
|Громадяни України та Грузії з 1 березня можуть відвідувати обидві країни за внутрішніми біометричними паспортами (ID-картками).
Сьогодні набула чинності відповідна угода між двома країнами.
"1 березня 2019 року набирає чинності оновлена угода між урядами України та Грузії про взаємне скасування візових вимог - на додаток до існуючого безвізу запроваджуються взаємні поїздки громадян двох країн на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій", - пояснювали раніше в МЗС.
Відповідно до угоди, громадяни України і Грузії можуть перебувати на території держави іншої сторони без віз протягом 90 днів щороку на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), яка містить безконтактний електронний носій.
Україна та Грузія підписали угоду, яка дозволяє громадянам обох країн подорожувати без віз і за ID-паспортами, в жовтні минулого року.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У лютому 2019 року Львівська митниця ДФС скерувала до Державного бюджету України рекордну суму митних платежів – майже 2 млрд грн Це найбільша сума за весь час існування Львівської митниці....
|01-03-2019, 18:17
| >>>
|Через неправдиві відомості працівники митниці вилучили 3,5 тонни тканини...
|01-03-2019, 13:39
| >>>
|Боремося з «дубовими» лісопорушниками...
|01-03-2019, 13:36
| >>>
|Офіцер оперативного резерву окремої десантно-штурмової бригади зі Львова створює фільм про українців в Антарктиці...
|01-03-2019, 11:42
| >>>
|Українці з 1 березня можуть їздити до Грузії за ID-картками...
|01-03-2019, 09:43
| >>>
|Працювати легально дешевше: підприємцю доведеться сплатити до бюджету понад 6 млн грн...
|01-03-2019, 09:40
| >>>
|ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, без втрат...
|01-03-2019, 08:20
| >>>
|