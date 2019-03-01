Офіцер оперативного резерву окремої десантно-штурмової бригади зі Львова створює фільм про українців в Антарктиці Суспільство | 01-03-2019, 11:42 0 98

Журналіст та боєць-доброволець АТО львів’янин Андрій Мочурад, який упродовж останніх декількох місяців здійснював мандрівку до Антарктиди разом із бойовим побратимом Віктором-Миколою Гаврилюком, нарешті висадився на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова, де розташована єдина українська антарктична наукова станція «Академік Вернадський».

Мета їх перебування на шостому континенті – створення документального фільму про роботу українських науковців в Антарктиці, а також – написання книги про тривалу мандрівку через пів планети до її східного полюса. Під час зв’язку, Андрій Мочурад повідомив, що у доробку документального кінопроекту вже з’явились перші відзняті сюжети. З його слів, місяць тому на станцію прибула чергова сезонна експедиція у складі 26 науковців. 23 дослідники прибули основним шляхом, через чилійський порт Пунта Аренас, протоку Дрейка та острів Кінг Джордж, до чилійської станції «Едуардо Фрей». Там експедиція відбирала зразки разом з чилійськими колегами, та завантажила чимало обладнання, яке зберігалось тут з грудня минулого року, коли міцна морська крига не дозволила судну дійти до «Вернадського».

Наразі, у приміщеннях станції трохи тіснувато, – зазначив Андрій Мочурад. – Адже «Вернадський» розраховано на трохи менше число мешканців, проте всі розмістилися і вже приступили до роботи, яка завдяки полярному дню триває майже цілодобово. Полярні дослідники здійснюють метеорологічні дослідження. В океані спостерігали декілька десятків китів-горбачів. А ми, зокрема, фіксуємо на фото та відео повсякденне життя і роботу наших земляків. Крім того, виконуємо ще одну місію: ми привезли до Антарктиди прапори бойових бригад Збройних Сил України.

Зі слів Андрія, учасники експедиції схвально оцінили та підтримали його ініціативу. Зокрема, під час морського походу до станції він зробив світлину із прапором 10-ї окремої морської авіаційної бригади на знак поваги до 5-ї річниці подвигу морських пілотів. Адже 3 березня 2014 року, під час окупації Росією Криму, особовий склад бригади в режимі радіомовчання, ризикуючи заблукати у хмарах та не попередивши вище командування, евакуювали авіаційну техніку на материк: вертольоти й літаки перекинули на військовий аеродром під Миколаєвом. На летовищі у Криму тоді залишилися тільки несправні машини.

Інша світлина – із прапором рідної для Андрія 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Адже львів’янин Андрій Мочурад є офіцером оперативного резерву першої черги цієї частини. І перед початком експедиції він сумлінно пройшов навчальні збори у складі бригади на одному з військових полігонів.

Андрій і надалі повідомлятиме про хід експедиції та надсилатиме нові світлини із прапорами бойових бригад ЗС України з південного полюсу планети, щоби українці знали і пишались своїми захисниками і своїми співвітчизниками, що просувають вітчизняну науку.

Володимир Скоростецький,

Відділення спеціальних кореспондентів

Інформагенства Міноборони (м. Львів)



