|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Боремося з «дубовими» лісопорушниками
|Суспільство | 01-03-2019, 13:36
| 0 131
|
22 лютого 2019 року державною лісовою охороною ДП «Буське лісове господарство» було виявлено незаконну рубку трьох дерев породи дуб звичайний загальною кубомасою 10,51м3, сума шкоди завдана лісовому господасртву становить 59328,12 грн.
Оперативними заходами працівників державної лісової охорони ДП «Буське лісове господарство» та працівниками Буського відділення поліції Кам'янко-Бузького відділу ГУ НП у Львівській області було затримано автомобіль MERCEDES Sprinter, який перевозив дану незаконно добуту деревину.
По цьому факту Буським відділенням поліції Кам'янко-Бузького відділу ГУ НП у Львівській області проводиться розслідування.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У лютому 2019 року Львівська митниця ДФС скерувала до Державного бюджету України рекордну суму митних платежів – майже 2 млрд грн Це найбільша сума за весь час існування Львівської митниці....
|01-03-2019, 18:17
| >>>
|Через неправдиві відомості працівники митниці вилучили 3,5 тонни тканини...
|01-03-2019, 13:39
| >>>
|Боремося з «дубовими» лісопорушниками...
|01-03-2019, 13:36
| >>>
|Офіцер оперативного резерву окремої десантно-штурмової бригади зі Львова створює фільм про українців в Антарктиці...
|01-03-2019, 11:42
| >>>
|Українці з 1 березня можуть їздити до Грузії за ID-картками...
|01-03-2019, 09:43
| >>>
|Працювати легально дешевше: підприємцю доведеться сплатити до бюджету понад 6 млн грн...
|01-03-2019, 09:40
| >>>
|ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, без втрат...
|01-03-2019, 08:20
| >>>
|