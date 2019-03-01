Боремося з «дубовими» лісопорушниками Суспільство | 01-03-2019, 13:36 0 131

22 лютого 2019 року державною лісовою охороною ДП «Буське лісове господарство» було виявлено незаконну рубку трьох дерев породи дуб звичайний загальною кубомасою 10,51м3, сума шкоди завдана лісовому господасртву становить 59328,12 грн.



Оперативними заходами працівників державної лісової охорони ДП «Буське лісове господарство» та працівниками Буського відділення поліції Кам'янко-Бузького відділу ГУ НП у Львівській області було затримано автомобіль MERCEDES Sprinter, який перевозив дану незаконно добуту деревину.



По цьому факту Буським відділенням поліції Кам'янко-Бузького відділу ГУ НП у Львівській області проводиться розслідування.







