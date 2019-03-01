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Через неправдиві відомості працівники митниці вилучили 3,5 тонни тканини
|Суспільство | 01-03-2019, 13:39
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До митного контролю у підрозділ митного оформлення поста «Західний» Львівської митниці ДФС декларант ТОВ подав митну декларацію на товар «промислові товари в асортименті». Відповідно до поданих документів, відправником товару є компанія з Берліна, продавцем – компанія з Великобританії, а отримувачем – ТОВ у м. Львові.
Однак, як з’ясували митники, керівник компанії з Великобританії жодних контрактів щодо імпорту чи експорту товарів не підписував, у тому числі з ТОВ у Львові, ця компанія йому не відома. Встановлено, що керівник львівського підприємства для ввезення на митну територію України та подальшого митного оформлення надав недійсний контракт купівлі-продажу, а також товаросупровідні документи, які містять неправдиві дані щодо відправника (продавця), найменування товару його ваги, кількості та вартості.
Загалом в автомобілі перевозили 178 позицій промислових товарів загальною вагою 3,5 тонни, з яких основному тканина в рулонах.
За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар, вартість якого буде встановлено додатково, вилучено. Справу скерують до суду.
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