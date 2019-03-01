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| Газета №35 (55) / 2014
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У лютому 2019 року Львівська митниця ДФС скерувала до Державного бюджету України рекордну суму митних платежів – майже 2 млрд грн Це найбільша сума за весь час існування Львівської митниці.
|Суспільство | 01-03-2019, 18:17
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У лютому цього року Львівська митниця ДФС скерувала до Державного бюджету України 1 945,5 млн грн. Це на 776,7 млн грн більше, ніж у лютому 2018 року, а також на 354,8 млн грн більше, ніж у січні 2019 року.
Значна сума коштів – майже 580 млн грн, надійшла від митного оформлення транспортних засобів, з них 347,6 млн грн – так званих євроблях.
Показник середньоденних надходжень у лютому 2019 року становив 97,1 млн грн, що на 17,6 млн грн (або на 22,1%) більше від показника середньоденних надходжень січня цього року.
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|У лютому 2019 року Львівська митниця ДФС скерувала до Державного бюджету України рекордну суму митних платежів – майже 2 млрд грн Це найбільша сума за весь час існування Львівської митниці....
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