У лютому 2019 року Львівська митниця ДФС скерувала до Державного бюджету України рекордну суму митних платежів – майже 2 млрд грн Це найбільша сума за весь час існування Львівської митниці. Суспільство | 01-03-2019, 18:17 0 52

У лютому цього року Львівська митниця ДФС скерувала до Державного бюджету України 1 945,5 млн грн. Це на 776,7 млн грн більше, ніж у лютому 2018 року, а також на 354,8 млн грн більше, ніж у січні 2019 року.



Значна сума коштів – майже 580 млн грн, надійшла від митного оформлення транспортних засобів, з них 347,6 млн грн – так званих євроблях.



Показник середньоденних надходжень у лютому 2019 року становив 97,1 млн грн, що на 17,6 млн грн (або на 22,1%) більше від показника середньоденних надходжень січня цього року.

