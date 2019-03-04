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Війна на сході: 9 обстрілів за добу, бійці ООС знову знищили російський БПЛА

Суспільство | 04-03-2019, 08:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 65 65    
Минулої доби російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, десять разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Війна на сході: 9 обстрілів за добу, бійці ООС знову знищили російський БПЛА

Про це повідомляє прес-центр ООС

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв українські позиції з мінометів калібрів 120 та 82 мм у районі населеного пункту Водяне і з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів поблизу села Гнутове.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив сім обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.

З мінометів калібру 120 мм ворог бив поблизу населених пунктів Новозванівка, Новоолександрівка та Хутір Вільний, з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів – біля селища Новолуганське, з мінометів 120-го та 82-го калібру, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – поблизу міста Попасна, з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Лобачеве, з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – у районі села Кримське.

Загалом окупанти витратили 100 мін різних калібрів.

В результаті обстрілів один військовослужбовець був поранений.

У штабі ООС підкреслюють, що жоден з обстрілів не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, двох окупантів було знищено, одного поранено. Також було збито один БПЛА противника типу "Орлан-10".

Станом на 7:00 4 березня противник двічі обстріляв з мінометів калібру 120 мм позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Лебединське та Водяне. Втрат немає.
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