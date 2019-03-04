Погода в Україні: До +16°, дощі та мокрий сніг Суспільство | 04-03-2019, 09:57 0 34 У більшості регіонів України початок тижня буде дощовим, але переважно теплим.



Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані Укргідрометцентру.



Зазначається, що 4 березня в Україні, крім південної частини, очікується дощ, вночі та вранці місцями з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с.



"Температура на Правобережжі вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла, у західних областях до 15° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.





За даними синоптиків, 5-6 березня очікується мінлива хмарність, 5 березня у західних, вдень і в північних областях, 6 березня у південній частині та Карпатському регіоні опади переважно у вигляді дощу, на решті території без істотних опадів.





Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, 5 березня в Україні, крім північних областей, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, у південних областях до 15°.





Повідомляється, що 7- 8 березня без істотних опадів. Температура вночі 0-6° тепла, 7 березня в Україні, 8 березня на сході місцями 1-3° морозу; вдень 10-16° тепла, 7 березня у північних та східних областях 4-10° тепла.





У Києві та області 4 березня хмарно з проясненнями. Дощ, уночі місцями з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі по Києву близько 0°, вдень 7-9° тепла, по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла.





5-6 березня у столиці мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень 5 березня дощ. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.



7- 8 березня без істотних опадів. Температура 7 березня вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла; 8 березня вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.