ПОБЛИЗУ КОРДОНУ З РУМУНІЄЮ ЗАТРИМАЛИ ТЮТЮНОВУ КОНТРАБАНДУ Суспільство | 04-03-2019, 10:41 0 86



Сьогодні вночі прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону припинили спробу незаконного переміщення через кордон контрабандного тютюну.

Під час патрулювання гірської ділянки українсько-румунського кордону, близько першої години ночі, наряд помітив невідомих, які несли пакунки замотані у чорні поліетиленові пакети. Помітивши прикордонників, зловмисники викинули пакунки та вдались до втечі. Контрабандисти планували незаконно переправити до Румунії майже 2,5 тисячі пачок тютюнових виробів.

Сигарети охоронці рубежу доставили до прикордонного підрозділу та згодом передадуть співробітникам ДФС. Тривають пошуки причетних до даного правопорушення осіб.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



