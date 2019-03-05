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Працівники Львівської митниці ДФС виявили махінацію з оформленням дорогого позашляховика
|Суспільство | 04-03-2019, 13:42
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До митного оформлення у відділ митного оформлення «Скнилів» митного поста «Західний» у режимі «імпорт» було подано електронну митну декларацію разом з товаросупровідними документами на легковий автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG» 2014 року випуску. Згідно з ними продавцем транспортного засобу було зазначено компанію з Німеччини, отримувачем та особою, відповідальною за фінансове врегулювання питання, – мешканці Херсона. Згідно з поданими товаросупровідними документами, а також митною декларацією, заявлена вартість автомобіля становила 12 500 євро, а загальна сума сплачених митних платежів за вказаною митною декларацією – майже 381 тис. грн.
За результатами аналізу та оцінки ризиків було ухвалене рішення про перевірку цієї операції. Відтак митники скерували запит до митних органів Німеччини. Згідно з отриманою відповіддю, цей автомобіль було продано громадянину, про котрого не згадано в поданих документах, за 25 000 євро.
Так, встановлено, що громадянин, що подав документи для оформлення українським митникам, з метою ухилення від сплати митних платежів у повному розмірі, надав договір купівлі-продажу з неправдивими відомостями щодо вартості транспортного засобу та його покупця. Сума несплачених митних платежів за цей транспортний засіб – майже 130 тис. грн.
Отже, такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 485 Митного кодексу України. Справу буде скеровано до суду.
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