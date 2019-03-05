|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ЧОВЕН НЕ ДОПЛИВ
|Суспільство | 04-03-2019, 13:51
| 0 100
|
Військовослужбовці Львівського прикордонного загону відділу «Коритниця», на відстані 50 метрів від кордону з Польщею, виявили у сховку надувний човен та приладдя до нього. За допомогою них порушники, скоріш за все, планували здійснити переміщення контрабандного курива. Проводиться перевірка. За останній тиждень це вже друга спроба підготовки правопорушників до неправомірних дій на державному кордоні.
Протягом 2018 року прикордонниками Львівського загону на річковій ділянці державного кордону було виявлено 46 тисяч пачок цигарок.
Прес – служба Львівського прикордонного загону
#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #прикордонники #кордон #ДПСУ #пограничники #граница #новини
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Весняне тепло і легкий дощ: Синоптики розповіли про погоду на тиждень...
|05-03-2019, 09:47
| >>>
|ООС: Бойовики били з мінометів, ПТРК і кулеметів, 1 загиблий...
|05-03-2019, 09:44
| >>>
|Кличко розповів, коли у центрі Києва відкриють новий пішохідний міст...
|05-03-2019, 08:22
| >>>
|Двох посадовців сумської поліції затримали на вимаганні хабара...
|05-03-2019, 03:46
| >>>
|У США знайшли власника джекпоту в 1,5 млрд доларів...
|05-03-2019, 03:44
| >>>
|Курс на оновлення техніки продовжується...
|04-03-2019, 22:28
| >>>
|В області триває оновлення основних засобів виробництва та модернізація деревообробних цехів...
|04-03-2019, 20:31
| >>>
|