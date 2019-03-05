ЧОВЕН НЕ ДОПЛИВ Суспільство | 04-03-2019, 13:51 0 100



Військовослужбовці Львівського прикордонного загону відділу «Коритниця», на відстані 50 метрів від кордону з Польщею, виявили у сховку надувний човен та приладдя до нього. За допомогою них порушники, скоріш за все, планували здійснити переміщення контрабандного курива. Проводиться перевірка. За останній тиждень це вже друга спроба підготовки правопорушників до неправомірних дій на державному кордоні.

Протягом 2018 року прикордонниками Львівського загону на річковій ділянці державного кордону було виявлено 46 тисяч пачок цигарок.

Прес – служба Львівського прикордонного загону

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