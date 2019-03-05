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У п’ятому колесі авто закарпатські митники знайшли 360 пачок цигарок
|Суспільство | 04-03-2019, 13:55
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На пункті пропуску «Косино» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення з України громадянином Угорщини тютюнових виробів. Для проходження митого контролю та оформлення іноземець обрав смугу руху «зелений коридор».
Враховуючи результати аналізу ризиків, працівники митниці спільно з прикордонниками провели поглиблений огляд транспортного засобу «NISSAN PATHFINDER». В результаті огляду авто в багажному відсіку виявлено запасне колесо, в якому, в результаті демонтажу, знайдено 360 пачок цигарок торгівельної марки «ROTHMANS» з українськими акцизними марками. Загальна вартість цигарок – 10800 грн.
Таким чином, громадянин вчинив дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з використанням спеціально виготовлених сховищ.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частини 1 статті 483 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України за протоколом про порушення митних вилучено цигарки та запасне колесо.
ДФС у Закарпатській області
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