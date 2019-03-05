Wizz Air відкриває ювілейний десятий напрямок із львівського летовища Суспільство | 04-03-2019, 17:53 0 99 Вчора, 3 березня, авіакомпанія Wizz Air розпочала виконувати польоти за маршрутом Львів-Копенгаген. Це перший новий напрямок, який відкриває аеропорт «Львів» у літньому сезоні 2019 року.

Рейс буде виконуватись двічі на тиждень — у середу та неділю. Приліт у Львів — 19.15, виліт — 19.45. Вартість квитка в одну сторону стартує від 909 грн.



Вчора з Копенгагена прибули 57 пасажирів, у зворотному напрямку відлетіли 99 осіб.



«Приємною особливістю рейсу стало те, що його обслуговувала україномовна команда, яка складалась переважно з чарівних дівчат. То ж вони створювали додатковий весняний настрій для пасажирів у сонячному Львові та у сьогоднішньому похмурому Копенгагені», — розповідають в аеропорті.



Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air у літньому сезоні, який починається 31 березня, суттєво змінює частотність на п’яти напрямках: у Братиславу, Гданськ, Берлін, Вроцлав та Дортмунд.



До того ж, слід відзначити і географію польотів авіакомпанії Wizz Air — вона зараз розширяється до шести країн Європи: Польща, Німеччина, Англія, Литва, Словаччина та Данія.



Нагадаємо, угорський лоукост-перевізник WIZZ AIR відновив свою роботу у МА «Львів» ім. Данила Галицького всередині 2017 року, відкривши рейси у Вроцлав та Берлін.



У березні 2018 року додано ще три: у Дортмунд, Гданськ та Катовіце. Згодом було вирішено почати польоти у Лондон-Лутон. Вкінці жовтня стартували рейси у Вільнюс та Братиславу, всередині грудня — у Франкфурт-Хан. І ось — у Копенгаген.



Отож, останні зміни виведуть WIZZ AIR у абсолютні лідери серед перевізників, які здійснюють рейси з/до аеропорту «Львів»: авіакомпанія буде виконувати польоти у 10 напрямках, у шість країн Європи. А частотність у літній сезон сягне 31 рейсу в тиждень.



