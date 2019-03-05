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Окремі питання трансфертного ціноутворення

Суспільство | 04-03-2019, 17:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 88 88    

1 січня 2019 року набрав чинності Закон України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі – Закон № 2628). Основними змінами Закону № 2628 стосовно трансфертного ціноутворення є такі:
Нові критерії визначення контрольованої операції
Підпунктом «ґ» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) передбачено визнання контрольованими операціями також внутрішньогосподарські розрахунки між нерезидентом та його постійним представництвом.
Підпунктом 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу уточнено визначення осіб, які є сторонами контрольованої операції в ланцюзі господарських (експортних та імпортних) операцій, а саме контрольованими можуть бути операції між платником податків та нерезидентом (які відповідають вимогам підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу), а не тільки пов’язаною особою нерезидентом.
Принцип превалювання сутності над формою
Новими абзацом підпункту 39.2.2.4 та новими підпунктами 39.2.2.10, 39.2.2.11 підпункту 39.2.2 пункту 39.2 статті 39 Кодексу закріплено принцип превалювання сутності над формою, а саме, комерційні та/або фінансові характеристики контрольованої операції для цілей трансфертного ціноутворення визначаються згідно з фактичними діями сторін операцій та фактичними умовами її проведення навіть у разі відсутності документального оформлення такої операції.
Уточнення щодо складових аналізу зіставності
Новим підпунктом 39.2.2.9 підпункту 39.2.2 пункту 39.2 статті 39 Кодексу передбачено можливість під час визначення зіставних умов операцій враховувати характеристики активів, використаних у контрольованих операціях.
Крім того, підпункт 39.3.2.7 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 Кодексу доповнено новим абзацом, яким закріплено вимогу обирати сторону для дослідження тільки за наявності найбільш повної та документально підтвердженої інформації про фінансові показники контрольованих операцій.
Обґрунтування рівня зіставності
При наданні платником податків документації з трансфертного ціноутворення на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, новим абзацом підпункту «и» підпункту 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 Кодексу передбачено необхідність обґрунтування використання під час визначення діапазону рентабельності інформації за декілька податкових періодів (років) та розрахунок середньозваженого значення показника рентабельності.
Зміни при проведенні перевірок
Нові норми передбачають таке:
підпункт 39.5.2.7 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 Кодексу доповнено абзацом, відповідно до якого термін проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу «витягнутої руки» переривається у разі розгляду судом позовів платника податків щодо призначення, проведення або предмету такої перевірки, до завершення судових процедур;
у разі ненадання документів після отримання запиту про надання документів новою редакцією підпункту 39.5.2.13 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 Кодексу контролюючому органу надано можливість проведення зустрічної звірки платників податків, що були задіяні в ланцюзі постачання товарів (робіт, послуг, інших об’єктів цивільних прав), які є предметом контрольованої операції;
відповідно до підпункту «в» підпункту 39.5.2.13 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 Кодексу контролюючому органу надано право надсилати запити компетентним органам іноземних держав щодо предмета та обставин здійснення контрольованої операції та/або щодо господарської діяльності та фінансової звітності нерезидента – сторони контрольованої операції;
підпунктом «г» підпункту 39.5.2.13 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 Кодексу передбачено можливість проведення зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами) для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», застосованої контролюючим органом під час перевірки.
ДФС України
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