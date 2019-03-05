Оголошено відбір кандидатів для участі в ініціативній групі з підготовки та проведення установчих зборів Громадської ради Суспільство | 04-03-2019, 17:59 0 121

До уваги представників інститутів громадянського суспільства: оголошується відбір кандидатів для участі в ініціативній групі з підготовки та проведення установчих зборів Громадської ради при Львівській облдержадміністрації.

Основним завдання ініціативної групи є підготовка установчих зборів Громадської ради та обрання нового складу. До ініціативної групи увійде 9 осіб, представники облдержадміністрації, діючої Громадської ради та інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі діючої Громадської ради (по 3 представники).

Запрошуємо усіх охочих подавати заяву до департаменту внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації за адресою м. Львів, вул. Винниченка 18, 403 каб. або на електронну пошту: depinfoloda@gmail.com.

До заяви необхідно подати інформацію про діяльність громадської організації та біографію представника. Термін подачі заяв до 18:00 год. 06.03.2019

Контактна особа – Христина Швец, начальник відділу комунікацій з громадськістю департаменту внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації, тел. 2 999 555.

