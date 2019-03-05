|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Оголошено відбір кандидатів для участі в ініціативній групі з підготовки та проведення установчих зборів Громадської ради
|Суспільство | 04-03-2019, 17:59
| 0 121
|
До уваги представників інститутів громадянського суспільства: оголошується відбір кандидатів для участі в ініціативній групі з підготовки та проведення установчих зборів Громадської ради при Львівській облдержадміністрації.
Основним завдання ініціативної групи є підготовка установчих зборів Громадської ради та обрання нового складу. До ініціативної групи увійде 9 осіб, представники облдержадміністрації, діючої Громадської ради та інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі діючої Громадської ради (по 3 представники).
Запрошуємо усіх охочих подавати заяву до департаменту внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації за адресою м. Львів, вул. Винниченка 18, 403 каб. або на електронну пошту: depinfoloda@gmail.com.
До заяви необхідно подати інформацію про діяльність громадської організації та біографію представника. Термін подачі заяв до 18:00 год. 06.03.2019
Контактна особа – Христина Швец, начальник відділу комунікацій з громадськістю департаменту внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації, тел. 2 999 555.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Весняне тепло і легкий дощ: Синоптики розповіли про погоду на тиждень...
|05-03-2019, 09:47
| >>>
|ООС: Бойовики били з мінометів, ПТРК і кулеметів, 1 загиблий...
|05-03-2019, 09:44
| >>>
|Кличко розповів, коли у центрі Києва відкриють новий пішохідний міст...
|05-03-2019, 08:22
| >>>
|Двох посадовців сумської поліції затримали на вимаганні хабара...
|05-03-2019, 03:46
| >>>
|У США знайшли власника джекпоту в 1,5 млрд доларів...
|05-03-2019, 03:44
| >>>
|Курс на оновлення техніки продовжується...
|04-03-2019, 22:28
| >>>
|В області триває оновлення основних засобів виробництва та модернізація деревообробних цехів...
|04-03-2019, 20:31
| >>>
|