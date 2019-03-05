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З березня мешканцям виплачуватимуть субсидії готівкою

Суспільство | 04-03-2019, 20:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 92 92    

Постановою Кабінетом Міністрів України № 62 від 06.02.2019 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» з березня 2019 року запроваджено надання житлової субсидії у готівковій формі.
Усі, кому призначено субсидію з жовтня – грудня 2018 року, отримають у березні готівку для оплати комунальних послуг за лютий 2019 року. Відповідно, у квітні надійдуть кошти для розрахунку за спожиті у березні послуги, у травні – за квітневі.
Кожному одержувачу субсидії, якому субсидію призначено з жовтня – грудня 2018 року, у березні АТ «Укрпошта» доставлять персональні повідомлення про надання житлової субсидії у готівковій формі, із зазначенням розміру та способу виплати субсидії.
Особам, які отримують пенсію, субсидію виплатять органи Пенсійного фонду України одночасно з пенсією. Пенсіонери, які отримують пенсійні виплати через установи банків, відповідно зможуть зняти свою субсидію безпосередньо у банкоматі або у касі цього банку. Тим, у кого немає пенсійної картки, субсидію разом з пенсією доставить АТ «Укрпошта».
Особам, які не одержують пенсії,  субсидія буде перерахована грошовим переказом через відділення АТ «Ощадбанку». Для отримання грошового переказу необхідно після 12.03.2019 року звернутися до найближчого відділення Ощадбанку та надати паспорт та ідентифікаційний номер. Одночасно з виплатою грошового переказу кожному одержувачу субсидії буде відкрито персональний банківський рахунок, на який перераховуватиметься сума субсидії у квітні й травні.
Суть надання житлової субсидії у готівковій формі полягає в тому, що домогосподарство отримуватиме субсидію готівкою і далі має самостійно розраховуватися за спожиті послуги.
Зазначимо, що у Львівській області зазначеною готівковою формою з березня поточного року субсидію одержать близько 200 тис. одержувачів.
При цьому варто наголосити, що всім одержувачам, які звернулись за субсидією до 01.01.2019 слід звернутись у травні поточного року до органів соціального захисту населення для подання нових заяв та декларацій щоб продовжити термін дії субсидії.
Крім того, з січня поточного року діє програма безготівково форми надання житлової субсидії. Вона охоплює тих одержувачів житлової субсидії, які вперше подали заяву з січня 2019 року. Вже з січня вся сума допомоги від Уряду для нових одержувачів субсидії надходитиме безпосередньо на банківський рахунок субсидіанта у державному банку. Рахунок матиме спеціальний режим використання. Тобто кошти першочергово будуть спрямовуватися на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію й воду. При цьому рахунок в банку відкривати не потрібно, банк зробить це в автоматичному режимі. Якщо сім’я заощаджувала, за результатами опалювального сезону залишок коштів на рахунку вона зможе використати на свій розсуд. Сума зекономлених грошей залежить виключно від родини і це стосується всіх одержувачів житлової субсидії.
Станом на 4 березня в області таких одержувачів, які подали заяви з січня поточного року і одержують субсидію в безготівковій грошовій форм майже 5 тисяч сімей.
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