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В області триває оновлення основних засобів виробництва та модернізація деревообробних цехів

Суспільство | 04-03-2019, 20:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 93 93    


Державними лісогосподарськими підприємствами Львівського ОУЛМГ продовжено курс на оновлення основних засобів виробництва та модернізацію деревообробних цехів. У 2018 році за власні кошти підприємств,  закуплено нової техніки, обладнання та інших засобів на суму 30,2 млн грн.
Лісгоспами області придбано 6 одиниць нової тракторної техніки на суму 8,1 млн грн, 5 вантажних автомобілів з причепами та гідроманіпуляторами на суму 2,4 млн грн та 4 спеціальних легкових автомобілів для охорони та захисту лісу на суму 584 тис грн.
Серед підприємств, які оновили тракторний парк ДП «Бібрське ЛГ»,   ДП «Боринське ЛГ», ДП «Бродівське ЛГ», ДП «Буське ЛГ» ДП «Сколівське ЛГ», ДП «Старосамбірське ЛМГ». Лісовозні автомобілі придбали ДП «Бродівське ЛГ», ДП «Радехівське ЛМГ», ДП «Жовківське ЛГ» ДП «Старосамбірське ЛМГ».
Значно обновився парк деревообробного обладнання. Закуплено нових верстатів та обладнання на суму 3,8 млн. гривень. Серед підприємств, які найбільше вклали коштів в модернізацію та закупівлю деревообробних верстатів та ліній ДП «Славське ЛГ», «Бродівське ЛГ», ДП «Жовківське ЛГ».
Для вирішення питання первинного вивезення лісопродукції з важкодоступних місць Бібрським, Боринським, Буським, Рава-Руським, Славським Старосамбірським лісгоспами придбано вісім лісовозних тракторних причепів з гідроманіпуляторами фірм Веймер, Скандік, Біндербергер на суму 5,5 млн. гривень.
Для механізації навантажувально-розвантажувальних робіт, лісогосподарськими підприємствами області закуплено 9 гідроманіпуляторів на суму 2,6 млн грн та 3 автонавантажувачі на суму 3,3 млн гривень. Придбано 85 нових бензопил та 28 кущорізів на суму 1493 тис грн, 2 трелювальні лебідки «Тайфун» на суму 255 тис грн.
Впровадження нової лісовозної та трелювальної техніки дасть можливість значно зменшити витрати на паливно-мастильні матеріали, скоротити затрати коштів на ремонт та утримання в технічно-справному стані морально застарілої та фізично зношеної автомобільної та тракторної техніки.
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