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У США знайшли власника джекпоту в 1,5 млрд доларів
|Суспільство | 05-03-2019, 03:44
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|Організатори лотереї Mega Millions оголосили, що житель Південної Кароліни, який побажав залишитися анонімним, звернувся до них із заявою, щоб претендувати на джекпот в 1,5 млрд доларів.
Про це повідомляє АР.
Зазначається, що переможця лотереї шукали з жовтня минулого року.
"Особа, яка подала заяву на те, щоб отримати другий за величиною виграш в лотерею в історії США, обрала опцію одноразового платежу у розмірі майже 878 млн доларів. Це найбільша виплата джекпоту одному переможцю в історії Сполучених Штатів", - йдеться у повідомленні.
"Ми раді, що житель Південної Кароліни вийшов на зв'язок, щоб претендувати на цю чудову нагороду", - заявив Хоган Браун, виконавчий директор лотерейної комісії.
Виграшний квиток був проданий між 20 жовтня і 23 жовтня минулого року в магазині в Сімпсонвіллі, штат Південна Кароліна.
"Протягом декількох місяців мешканці Південної Кароліни розмірковували, чому переможець одразу не прийшов за виграшем.
Деякі припускали, що він переховувався від поліції і побоювався перевірки. Дехто вважав, що переможець почав дуже сильно нервувати, коли побачив виграшні числа, і помер на місці", - пише агентство.
Переможець має час до 19 квітня, аби претендувати на нагороду. У заяві лотерейної комісії не було жодної згадки про те, чому він вийшов на зв'язок лише зараз.
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