У США знайшли власника джекпоту в 1,5 млрд доларів Суспільство | 05-03-2019, 03:44 0 100 Організатори лотереї Mega Millions оголосили, що житель Південної Кароліни, який побажав залишитися анонімним, звернувся до них із заявою, щоб претендувати на джекпот в 1,5 млрд доларів.



Про це повідомляє АР.



Зазначається, що переможця лотереї шукали з жовтня минулого року.



"Особа, яка подала заяву на те, щоб отримати другий за величиною виграш в лотерею в історії США, обрала опцію одноразового платежу у розмірі майже 878 млн доларів. Це найбільша виплата джекпоту одному переможцю в історії Сполучених Штатів", - йдеться у повідомленні.



"Ми раді, що житель Південної Кароліни вийшов на зв'язок, щоб претендувати на цю чудову нагороду", - заявив Хоган Браун, виконавчий директор лотерейної комісії.



Виграшний квиток був проданий між 20 жовтня і 23 жовтня минулого року в магазині в Сімпсонвіллі, штат Південна Кароліна.



"Протягом декількох місяців мешканці Південної Кароліни розмірковували, чому переможець одразу не прийшов за виграшем.



Деякі припускали, що він переховувався від поліції і побоювався перевірки. Дехто вважав, що переможець почав дуже сильно нервувати, коли побачив виграшні числа, і помер на місці", - пише агентство.



Переможець має час до 19 квітня, аби претендувати на нагороду. У заяві лотерейної комісії не було жодної згадки про те, чому він вийшов на зв'язок лише зараз.