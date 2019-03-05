Двох посадовців сумської поліції затримали на вимаганні хабара Суспільство | 05-03-2019, 03:46 0 98 Правоохоронці затримали на вимаганні і отриманні хабара у розмірі 5 тисяч гривень начальника одного з районних відділів поліції ГУНП у Сумській області та начальника сектору реагування патрульної поліції.



Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.



"Начальник одного з районних відділів поліції ГУНП у Сумській області був викритий на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Посібником у справі став начальник сектору реагування патрульної поліції.



За сприяння керівництва Національної поліції України та ГУНП у Сумській області посадовців затримали", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у 2018 році правоохоронці встановили причетність до протиправної діяльності посадовців обласної поліції.







"Начальник районного відділу поліції та начальник сектора реагування патрульної поліції ГУНП вдавалися до вимагання та отримання хабарів з осіб за непритягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності", - заявили у відомстві.







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Під процесуальним керівництвом Генпрокуратури було розпочато кримінальне провадження за ст.28, ч.3 ст. 368 КК України.



Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.