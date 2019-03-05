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Кличко розповів, коли у центрі Києва відкриють новий пішохідний міст
|Суспільство | 05-03-2019, 08:22
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|Київська влада планує до Дня Мста, який столиця традиційно святкує наприкінці травня, відкрити пішохідно-велосипедний міст від Володимирської гірки до Арки дружби народів.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Прямий".
"Цього року ми презентуємо оновлені Пейзажну алею і Алею художників. А далі великий туристичний маршрут ітиме до нового Пішохідного мосту, який ми плануємо відкрити на День Києва", - сказав Кличко.
Він зазначив, що ідеї звести такий міст вже більше 100 років.
Пішохідно-велосипедний міст з'єднає дві туристичні зони - Володимирську гірку та Арку дружби народів. Міст буде завдовжки 210 м і завширшки від 6 м у регулярних зонах до 14 м у зонах оглядових майданчиків. Мостовий перехід зроблять із бетону та скла.
Нагадаємо:
У Київраді повідомили, що Шулявський шляхопровід повністю перекриють 16 березня у зв’язку із реконструкцією.
Роботи з демонтажу існуючого шляхопроводу будуть розпочаті уже 17 березня.
До кінця 2019 року заплановано, зокрема, завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.
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