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Весняне тепло і легкий дощ: Синоптики розповіли про погоду на тиждень

Суспільство | 05-03-2019, 09:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 47 47    
В найближчий тиждень в Україні значне потепління, часом - невеликий дощ.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що 5 березня буде хмарно з проясненнями. У західних, східних в північних областях - невеликий дощ.

У Карпатах і на сході країни вночі можливий дощ з мокрим снігом. На решті території без істотних опадів. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Закарпаття до 25 м/с.

Повідомляється, що температура вдень 6-11°, у південній частині місцями 13-15°; на високогір'ї Карпат протягом доби 0-5° тепла.


У Києві - хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

У Київській області 5 березня хмарно з проясненнями, вдень можливий невеликий дощ.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

6-7 березня синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність, без істотних опадів, лише в Криму вдень 6 березня дощ. Вітер західний з переходом на південний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.


Температура 6 березня вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 4-9° тепла, на півдні країни - до 12°. 7 березня вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті 11-16°.

У столиці 6-7 березня - мінлива хмарність. Істотних опадів не очікується. Вітер західний з переходом на південний, 5-10 м/с.


Температура 6 березня вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла. 7 березня вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла.

8 березня в Україні без істотних опадів. 9 березня очікується невеликий дощ (на півдні та сході країни місцями).


Температура вночі 1-7° тепла.

8 березня на Лівобережжі від 3° тепла до 3° морозу; вдень 10-16° тепла, у східній частині країни. 9 березня - в західних та північних областях 7-13°.


У столиці 8 березня синоптики істотних опадів не прогнозують, 9 березня - невеликий дощ.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 8 березня 11-16°, 9 березня 8-13°.
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