І ЗНОВУ ЧОВЕН Суспільство | 05-03-2019, 11:37 0 104

Протиправні елементи не полишають спроби організувати ймовірно переміщення тютюнових виробів на річковій ділянці державного кордону.

Так, прикордонники відділу «Коритниця», на відстані 200 метрів від кордону з Польщею, вкотре виявили у сховку надувний човен та приладдя до нього. За допомогою них порушники, скоріш за все, планували здійснити переміщення контрабандного курива. Проводиться перевірка. За останній тиждень це вже третя спроба підготовки правопорушників до неправомірних дій на державному кордоні.

Протягом 2018 року прикордонниками Львівського загону на річковій ділянці державного кордону було виявлено 46 тисяч пачок цигарок.

Прес – служба Львівського прикордонного загону

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