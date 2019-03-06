Працівники Львівської митниці ДФС виявили незадекларовані вироби медичного призначення вартістю понад півтора мільйони грн Суспільство | 05-03-2019, 13:21 0 92

Учора, 04 березня, громадянин Ізраїлю прибув у «Львів-аеропорт» рейсом зі Стамбулу. Для проходження митного контролю обрав смугу руху «зелений коридор». Під час візуального огляду багажу в митників виникла підозра про наявність товарів, що підлягають митному оформленню та/або переміщення яких через митний кордон обмежене.

Пасажира було переведено до спеціально відведеної кімнати для проведення огляду товарів. Там у валізі серед особистий речей було виявлено товар в обсягах, який згідно з п. 1 ст. 374 МК України, перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Зокрема 395 шт. зубних імплантатів різних артикулів.

Під час усного опитування громадянин не повідомив про наявність таких товарів, проте визнав себе їх власником після митного огляду.

Вартість вилученого товару орієнтовно становить 1 530 000 грн. Остаточну вартість товарів буде встановлено додатково.

Так, громадянин порушив встановлений Митним кодексом України порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто намагався перемістити товар, що підлягає оподаткуванню при ввезенні на митну територію України.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками, передбаченими статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.

