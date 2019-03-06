У Львові відбувся перший міжнародний мотиваційний форум для жінок-військовослужбовців, волонтерів та громадських діячів Суспільство | 05-03-2019, 15:26 0 91

За ініціативи відділення спеціальних кореспондентів Інформаційного агентства Міністерства оборони України у Львові на базі 58 Будинку офіцерів відбувся мотиваційний форум «М’яка сила», до проведення якого долучились військовослужбовці-жінки, волонтери, політики та громадські діячі. Спеціальними гостями-доповідачами форуму стали жінки-військовослужбовці військово-тренувальних місій ЗС США та ЗС Канади.

– Щороку питання гендерної політики в оборонній сфері стають більш актуальними. Зокрема у війську роль жіноцтва давно перестала бути суто номінальною. І є багато напрямків діяльності, де жінки демонструють приклади реалізації успішних проектів. Жінки є успішними лідерами, командирами, освоюють новий спектр військових спеціальностей. Жінки допомагають війську як волонтери. У політиці вони є співавторами законів, що регулюють оборонну сферу країни. Жінки беруть участь у громадському житті країни, – говорять організатори форуму. – Втім, у багатьох випадках, ці успішні приклади проходять повз увагу суспільства. На тлі інформаційного «білого шуму» ці приклади не знаходять гідної підтримки і розуміння громадськості. І тому ми вирішили виправити цю несправедливість. І започаткувати військовий інформаційний «майданчик» для спілкування таких людей із громадськістю. У цьому питанні нас певною мірою надихнув досвід іноземних інформаційних ініціатив на кшталт «Ideas worth spreading» (Ідеї варті поширення – прим.авт), «TED talks» тощо. Власне , основна наша цільова аудиторія, то є студентська молодь, юні українці, які лише починають свій шлях у дорослому житті. І їм, без сумніву, буде цікаво послухати досвідчених і умотивованих людей. А також, можливо, і самим підживитись тією мотивацією, щоби робити щось корисне для нації та держави.

Слід додати, що у цьому форумі взяли участь студенти факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, студенти львівських коледжів, а також військовослужбовці різних військових частин Львівського гарнізону. У залі було чимало жінок у військових одностроях.

Кожна з промов була по своєму унікальна. Софія Федина – відома у Західній Україні волонтер і співачка. Яка вже п’ять років поспіль допомагає бойовим підрозділам. Але мало хто знає, що вона ще й кандидат політичних наук, талановитий міжнародник. І всі свої знання та навички суміщає для того, аби Україна швидше здобула перемогу.

Олена Круглікова – вдова загиблого на Сході України в 2014 році офіцера ЗС України. Змогла не лише оговтатись від страшної втрати, але й почати допомагати іншим жінкам, які опинились в схожих життєвих обставинах. Зараз Олена є засновником благодійного фонду «Сумна Квітка», активним громадським діячем.

Ярина Капітан – талановитий радіожурналіст у минулому. І людина, що займається законотворчою діяльністю тепер. Вона є помічником народного депутата ВР від Львівщини, що опікується питаннями оборонної політики. Її темою для промови стала роль жінок у сучасній українській та європейській політичній системах.

Цікавими були розповіді й іноземних гостей. Старший лейтенант ЗС США Кейтлін Макгвайр свою промову говорила…українською. Для неї це був життєвий виклик – відправитись до України з американською військово-тренувальною місією і вивчити мову країни перебування. За цивільною освітою вона – лінгвіст, що здобувала науковий ступінь, вивчаючи класичну латину. Її мотиваційна настанова до присутніх: «Не бійтесь вийти із зони власного комфорту, якщо прагнете досягти високих результатів».

Жінки-військовослужбовці ЗС Канади капітан ВМС Крістін Хурофф та мастер-капрал Наталі Робінсон робили наголос на важливих для канадських жінок аспектах: усвідомлений вибір життєвого шляху і, власне, мотивація до служби у канадській армії.



Володимир Скоростецький,

Відділення спеціальних кореспондентів

Інформаційного агентства МО України (м. Львів)



