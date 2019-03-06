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Результат сплати податків та зборів до місцевих бюджетів Закарпаття – майже 748 млн грн

Суспільство | 05-03-2019, 16:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 89 89    

Місцеві бюджети Закарпатської області від сплати податкових зобов’язань протягом січня-лютого 2019 року збагатились на понад 747,9 млн грн. Ця сума на 126 млн грн більша за відповідний період минулого року. Зокрема, цьогоріч у лютому доходи місцевих бюджетів Закарпаття склали понад 423,6 млн грн. Порівняно з лютим 2018 року забезпечено приріст надходжень на 79 млн грн. Про це інформує Олексій Петріченко – начальник Головного управління ДФС у Закарпатській області.
За словами очільника відомства, левову частку надходжень складає податок на доходи фізичних осіб, від сплати якого за перші два місяці поточного року місцеві скарбниці отримали понад 482,7 млн грн. Також серед лідерів надходжень – єдиний податок, його суб’єкти господарювання сплатили більше 144 млн грн та податок на землю – його в місцевих бюджетах краю понад 56,7 млн грн.
Слід зазначити, що у розрізі сплати податків та зборів до місцевих бюджетів, що контролюються органами ДФС області, з початку року найбільше податків адміністровано Ужгородським управлінням ГУ ДФС у Закарпатській області – понад 263,6 млн грн; Мукачівським управлінням ГУ ДФС у Закарпатській області – більше 201,2 млн грн та Хустським управлінням ГУ ДФС у Закарпатській області – понад 99,2 млн грн.
ДФС у Закарпатській області
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