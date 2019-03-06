Працівники Львівської митниці ДФС викрили оборудки з авто Суспільство | 05-03-2019, 18:28 0 99

Виявлено порушення і заниженням митної вартості та випадки використання автомобілів ввезених в Україну поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Так, у двох випадках громадяни подали до митного оформлення транспортні засоби "VOLKSWAGEN GOLF" та "CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD. Під час оформлення було з’ясовано, що відомостей про факт ввезення на митну територію України цих транспортних засобів через пункти пропуску на державному кордоні України та оформлення у встановленому порядку нема. У своїх поясненнях громадяни зазначили, що придбали авто у незнайомих для них людей на Львівщині.

Отже, вони придбали, зберігали та перевозили товар, (користувались транспортними засобами), який було ввезено на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 484 Митного кодексу України.

В інших двох випадках громадяни подали до митного контролю документи на «Напівпричіп самоскид» 2005 року виготовлення вартістю 2 800 євро та «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів «MERCEDES-BENZ ACTROS 1844 LS» 2007 року випуску вартістю 3 000 євро. Однак за результатами перевірки, зокрема відомостям зазначених у експортних митних деклараціях встановлено, що документи, подані ними, містять неправдиві відомості щодо вартості придбаних транспортних засобів, відправників та одержувачів. Зокрема справжня вартість цих автомобілів майже вдвічі більша від заявленої (відповідно 5 000 євро та 6 500 євро). Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 485 Митного кодексу України.

В усіх випадках складено протоколи про порушення митних правил. Справи буде скеровано до суду.

