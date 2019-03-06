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«Як стати успішним фермером»: для аграріїв Львівщини організували конференцію

Суспільство | 05-03-2019, 18:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 129 129    

Сьогодні, 5 березня, стартувала ХІІ спеціалізована виставка «Агротехніка 2019». У межах виставки відбулась конференція «Як стати успішним фермером».

Участь у відкритті заходу взяв заступник голови Львівської ОДА Роман Филипів.
«Сільське господарство, агропромисловий розвиток – це те, що дає державі можливість розвиватися та презентувати її. Минулоріч ми залучили на підтримку АПК  майже 140 млн гривень, переважна частина коштів – з держбюджету: на відшкодування відсотків, відшкодування витрат на закупівлю сільськогосподарської техніки, компенсації за утримання поголів’я ВРХ тощо. На рівні АПК Львівщина  завжди передовою, є провайдером у різних механізмах, заходах і засобах комунікації», - зазначив Роман Филипів.
Окрім того, він зосередив увагу на підтримці сільської місцевості.
«Буде розвинуте українське село – буде розвинута українська держава. Чи є зараз для цього передумови? Безперечно», - резюмував Роман Филипів.  
У межах конференції заступник директора департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України Сергій Шупик ознайомив присутніх із фінансовою підтримкою аграрного сектору економіки у 2019 році.
Сергій Шупик закликав аграріїв Львівщини активно долучатися та користуватися програмами підтримки.
У межах заходу розглянули роль фермерства в економіці України, заходи державного контролю у сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО, що використовуються у відкритих системах та ін.
Нагадаємо, що у межах виставки відбувся відкритий (публічний) Аукціон з продажу сільськогосподарської техніки і обладнання, що були у використанні.
Організатор аукціону - Західно-Українська регіональна агропромислова біржа.
Загальна пропозиція для продажу 21 одиниця.  Серед лотів: оприскувачі, сівалки, комбайни, культиватори, вантажні автомобілі бензовози, борона дискова, пере навантажувачі зерна, даблпрес тощо.
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