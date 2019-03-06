На Городоччині зросли обсяги виробництва сільськогосподарської продукції Суспільство | 05-03-2019, 18:37 0 114



Станом на 1 січня 2019 року виробництво валової продукції сільського господарства у галузі рослинництва у Городоцькому районі становило 168 млн грн, що на 68 млн грн більше у порівнянні з показником 2015 року.

Як розповів сьогодні, 5 березня, під час звіту голова Городоцької райдержадміністрації Володимир Ременяк зростання валової продукції відбулось і у галузі тваринництва.

«Позитивні тенденції спостерігалися у збільшенні поголів’я свиней, птиці, ВРХ, овець. Упродовж звітного періоду зареєстровано 19 фермерських господарств, збільшилась загальна посівна площа», - зазначив Володимир Ременяк.

Фінансова підтримка виробників сільськогосподарської продукції у 2018 році становила: з державного бюджету – 8413 тис грн, з обласного бюджету - 681 тис грн, з районного бюджету - 220 тис грн.

«Кошти держбюджету спрямовувались на підтримку садівництва, компенсацію вартості с/г техніки, підтримку тваринництва та фермерства. Обласного– на здешевлення кредитів, реалізацію бізнес-планів, збереження та відтворення родючості грунтів. Фінансовий ресурс із районного бюджету спрямовувався на закупівлю засобів захисту рослин, дотацію на утримання корів, закупівлю насіння та розвиток бджільництва»,- додав Володимир Ременяк.



