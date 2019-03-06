Понад 52 млн грн спрямували в розвиток освіти Городоччини Суспільство | 05-03-2019, 18:38 0 125

Упродовж 2015-2018 років в розвиток освітньої інфраструктури Городоччини вклали 52344,78 тис грн. Про це сьогодні, 5 березня, під час звіту розповів голова Городоцької районної державної адміністрації Володимир Ременяк.



«На території Городоцького району будуються нові школи в с. Братковичі, с. Дубаневичі та с. Суховоля. Завдяки програмі «Нова українська школа» закупили меблі, техніку та обладнання на суму 3,56 млн грн. Придбали 4 автобуси «Школярик» на суму 6,8 млн грн»,- розповів Володимир Ременяк.

Окрім цього замінили 1920 дерев’яних віконних блоків на металопластикові на суму 7678,2 тис грн, придбали 295 одиниць комп’ютерної техніки та 80 одиниць обладнання на суму 7606 тис грн, провели ремонт котелень та систем опалення в 14 навчальних закладах на суму 3161,2 тис грн. У 15 навчальних закладах провели заміну 20 котлів на суму 1700 тис грн.

«Завершується будівництво дошкільного навчального закладу смт. Великий Любінь на 150 місць. Впродовж 2015-2018 років відкрито 7 нових груп, а це плюс 145 місць. Відкрито дошкільну групу при Дроздовицькому НВК. Загалом 1453 дитини охоплено дошкільною освітою. У 2019 році заплановано відкриття 6 груп додаткових у ДНЗ», - додав Володимир Ременяк.

Також торік у Городоцькому районі відкрили Комунальну установу «Інклюзивно – ресурсний центр» Городоцької районної ради, а у 2017 році відділення соціальної реабілітації дітей- інвалідів.

