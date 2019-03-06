Розвиток сучасних технологій в аграрному секторі розглянули під час круглого столу у Києві Суспільство | 05-03-2019, 18:52 0 135



Напередодні офіційного відкриття АГРОПОРТ Захід Львів 2019 у Києві у прес-центрі компанії AgroGeneration відбувся круглий стіл «Гармонізація національних та регіональних політик з Цілями сталого розвитку ООН».



Львівщину на круглому столі представив заступник директора департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Павло Дигдало.

Під час зустрічі експерти обговорили можливі шляхи подальшого впровадження та досягнення цілей сталого розвитку, враховуючи українські реалії.

Досягнення цілей сталого розвитку потребує трансформації регіональних та загальнонаціональних політик. Покращення продовольчої безпеки та розвиток агропромислового комплексу України не обмежуються питаннями виробництва та охоплюють значно ширше коло: від регіонального розвитку та розбудови сільських територій до покращення системи охорони здоров’я, харчування в дитячих закладах тощо.

«Розвиток сучасних технологій в аграрному секторі, розширення програм підтримки малого та середнього сільськогосподарського виробника та інвестицій в сільське господарство - одне зі ключових завдань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку сільських територій», - зазначив у своєму виступі Павло Дигдало.

Зазначимо, що АГРОПОРТ Захід Львів 2019 відбудеться 21-23 березня 2019 року на території Міжнародного аеропорту ім. Данила Галицького.



