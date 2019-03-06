РФ хоче направити захоплених українських моряків на психіатричну експертизу – адвокат Суспільство | 06-03-2019, 06:10 0 30 Захоплених Росією українських військовослужбовців збираються відправити на психолого-психіатричну експертизу.



Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.



За його словами, 5 березня відбулися слідчі дії щодо трьох моряків Сергія Цибізова, Романа Мокряка та Юрія Без’язичного.



"Під час слідчих дій військовополонені і їхні адвокати були ознайомлені з постановою про призначення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи. Щодо кожного військовополоненого захист заявив, що третя Женевська конвенція від 12.08.1949 "Про поводження з військовополоненими" не передбачає проведення відносно військовополонених будь-яких психолого-психіатричних експертиз", – повідомив Полозов.



Він додав, що, якщо цю експертизу все ж проведуть, сторона захисту наполягає на забезпеченні присутності адвоката при її проведенні.



Нагадуємо:



25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстрілялиі захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку.

Після атаки прикордонників РФ на українські військові катери і взяття в полон українських моряків російські "суди" в Криму заарештували 24 українських військових. Троє з них під час атаки росіян отримали поранення.

Українським військовослужбовцям висунули обвинуваченняза ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Під час допитів усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими.