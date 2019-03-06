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ООС: 7 обстрілів, бойовики здебільшого б’ють з артилерії, є поранені
|Суспільство | 06-03-2019, 08:26
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|Минулої доби російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв українські позиції.
Артилерійські системи калібру 122 мм та міномети калібру 120 мм бойовики застосували у районі населеного пункту Лебединське, сіл Водяне і Широкине.
Двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог стріляв у районі населеного пункту Піски та поблизу міста Авдіївка.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв підрозділ українських військ із мінометів калібру 82 мм у районі села Кримське.
В результаті обстрілів двоє бійців ООС отримали поранення.
Жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів, зазначають у штабі.
За даними розвідки, минулої доби одного окупанта було знищено, двох поранено.
Станом на 7:00 6 березня обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.
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