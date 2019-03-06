ООС: 7 обстрілів, бойовики здебільшого б’ють з артилерії, є поранені Суспільство | 06-03-2019, 08:26 0 111 Минулої доби російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв українські позиції.



Артилерійські системи калібру 122 мм та міномети калібру 120 мм бойовики застосували у районі населеного пункту Лебединське, сіл Водяне і Широкине.



Двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог стріляв у районі населеного пункту Піски та поблизу міста Авдіївка.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв підрозділ українських військ із мінометів калібру 82 мм у районі села Кримське.



В результаті обстрілів двоє бійців ООС отримали поранення.



Жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів, зазначають у штабі.



За даними розвідки, минулої доби одного окупанта було знищено, двох поранено.



Станом на 7:00 6 березня обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.