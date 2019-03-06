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У межах НПП «Північне Поділля» напрацьовують новий веломаршрут
|Суспільство | 06-03-2019, 15:42
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Представники відділу рекреації та туризму Національного природного парку «Північне Поділля» та відділу культури, національностей, релігій та туризму Бродівської РДА у межах угоди про співпрацю, розпочали роботу над проектом нового туристичного веломаршруту для школярів, який пролягатиме лісовими масивами по шляху вузькоколійки австрійського періоду.
Під час недавньої робочої поїздки фахівці з туризму оглянули ділянки майбутнього веломаршруту, зокрема побували у лісових кварталах, де зростають первоцвіти (підсніжник звичайний, печіночниця звичайна, цибуля ведмежа, яку в народі називають черемша та інші), які у лісах Бродівщини тільки-но пробиваються крізь сухе листя.
Водночас у адміністрації НПП «Північне Поділля» зазначають, що в цій місцевості досить багато зубрів. За словами мисливствознавця Андрія Яремчук, сьогодні у Бродівських лісах перебуває 67 зубрів різного віку. У весняний період вони поділилися на два-три стада й часто виходять на поля, де зростає ріпак. Також він наголосив, що зубри Бродівщини багато в чому відрізняються від тих, яких сьогодні можна бачити у Львівських Карпатах. Адже у Бродівських лісах, за словами Андрія Яремчука, зубри – біловезькі та кавказько-біловезькі, тобто племінні.
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