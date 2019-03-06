У Львівській області триває формування перспективного плану розвитку Суспільство | 06-03-2019, 15:45 0 58



На Львівщині триває процес формування перспективного плану розвитку Львівщини на 2019-2021 роки. До кінця березня ще відбуватимуться відповідні зустрічі у тих громадах, де ще не напрацювали такого плану.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації Роман Филипів.

«Представникам влади вдалось побувати у кожному селі, поспілкуватись із кожною громадою. Відтак, в результаті конструктивного діалогу отримали розуміння, яким об’єктам надати перевагу в першу чергу. Окрім таких пріоритетних об’єктів є багато інших точкових, які є для певної громади визначальними. Серед них дитячі майданчики, народні доми, дошкільні навчальні заклади тощо», - зазначив Роман Филипів.

Увесь напрацьований масив майбутніх ремонтів, реконструкцій, відновлень буде оприлюднений у квітні.

За словами Романа Филипіва, мешканцям Львівщини також пропонують долучатися до зворотного зв’язку, в межах якого можна висловити свою думку щодо того чи іншого об’єкту.

«Ми плануємо організувати опитування з допомогою анкетування, де кожен зможе висловити свої пропозиції чи побажання. Окрім того, в області працює гаряча лінія 112, на яку теж можна звертатися в контексті обговорення чи певних зауважень до перспективного плану Львівщини на 2019-2021 роки», - наголосив Роман Филипів.

Фінансуватимуть роботи на визначених об’єктах із державного бюджету в частині субвенції на соціально-економічний розвиток, субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних громад, і з обласного бюджету в цільових галузевих обласних програмах, з Державного фонду регіонального розвитку та з місцевих ббюджетів.



