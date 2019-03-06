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ДВОЄ ТУРКІВ НАМАГАЛИСЯ НЕЗАКОННО ПЕРЕТНУТИ КОРДОН
|Суспільство | 06-03-2019, 15:48
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Порушників, які намагалися уникнути паспортного контролю, затримали сьогодні вранці прикордонники Мукачівського загону.
У пункті пропуску «Лужанка», прикордонний наряд помітив двох чоловіків, які крадькома намагались обійти кабіну паспортного не надавши жодних документів для перевірки.
Правоохоронці одразу затримали порушників, ними виявилися громадяни Туреччини 26 та 30 років. В подальшому стало відомо, що іноземці мали при собі паспортні документи, а от необхідних віз для відвідування Угорщини у них не було, тому і вирішили непомітно перетнути кордон.
Тепер на іноземців чекає відповідальність, передбачена ч.2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону».
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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