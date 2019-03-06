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В Ужгород із зони проведення ООС повернувся податковий міліціонер – Руслан Швець
|Суспільство | 06-03-2019, 15:51
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Із чотирьохмісячного несення служби в зоні проведення ООС на сході України до Ужгорода повернувся Руслан Швець – підполковник податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області. Військовий входив до складу спеціального підрозділу Державної фіскальної служби «Фантом» та працював в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар’їнка».
Олексій Петріченко, начальник Головного управління ДФС у Закарпатській області подякував Руслану Швецю за сумлінну і бездоганну службу, професіоналізм і відповідальність, вагомий внесок у справу захисту та зміцнення Держави. – Дякую, що з честю виконали обов’язок перед Батьківщиною, несучи службу у небезпечних для життя умовах, – зазначив начальник Головного управління.
За словами підполковника, чотири місяці, які йому довелось прослужити в КПВВ, промайнули досить швидко, водночас працювалось під супровід неодноразових обстрілів. На щастя ні підполковник, ні його колеги, які несли службу з ним пліч-о-пліч, не отримали поранень та ушкоджень.
«Фантомівець» разом з колегами здійснював огляд транспортних засобів, перевіряв чи не перевозять громадяни заборонених товарів. – Ціни на товари в Україні і на непідконтрольних територіях дуже різняться, там все дорожче, а також люди їдуть отримувати грошові випрати, зокрема, пенсії на український бік – розповідає Руслан Швець, пояснюючи активність людей, які перетинають лінію розмежування між Україною та так званою «ДНР».
Варто зазначити, що на сьогодні ще двоє працівників податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області знаходяться в зоні ООС, де в спецпідрозділі «Фантом» протидіють незаконному переміщенню товарів через лінію розмежування між Україною та тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях. Податкові міліціонери спільно з співробітниками інших правоохоронних органів викривають фінансові злочини в та протидіють тероризму.
ДФС у Закарпатській області
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