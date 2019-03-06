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Повідомлення про контрольні заходи, які проводить Західний офіс Держаудитслужби

Суспільство | 06-03-2019, 16:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    


Фахівці Західного офісу Держаудитслужби зараз проводять державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм відділом освіти Городоцької РДА, Управлінням культури департаменту розвитку Львівської міської ради; державний фінансовий аудит КП "Телерадіокомпанія "Перший Західний", Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування та протезування, КП «Комбінат міського господарства» Дрогобицької міської ради, КП "Стрийтеплоенерго", ЛКП "Залізничнетеплоенерго", Славського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП "Галсіліс", ревізію фінансово-господарської діяльності відділу освіти Жовківської РДА та низку інших контрольних заходів.
Найближчим часом буде розпочато ревізії відділу освіти Червоноградської міської ради, ДП "Львіввугілля", ревізії використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.
Зважаючи на соціальну спрямованість та важливість цих заходів, просимо громадян долучитися до їх проведення, інформувавши Західний офіс про відомі їм фінансові порушення, зокрема незаконне використання бюджетних коштів, недбале зберігання державного і комунального майна,  неправильне нарахування і виплату зарплатні тощо.
Просимо надсилати повідомлення поштою на адресу Західного офісу Держаудитслужби: 79007, м.Львів, вул. Костюшка, 8; електронною поштою lviv@dkrs.gov.ua .
Також можна зателефонувати на «телефон довіри» офісу (032) 255-39-46.
Про негативну поведінку працівників офісу, яка може свідчити про корупційні дії, можна повідомити відділ запобігання та виявлення корупції Західного офісу Держаудитслужби за номером (032) 260-31-70 або Держаудитслужбу України за номером телефону довіри (044) 485-17-85  та (044) 485-17-62 (сектору запобігання та виявлення корупції).
Прес-служба Західного офісу Держаудитслужби
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