«Стадіон має бути викуплений для суспільних потреб, але має бути експертна оцінка цього майна, і сума має бути знижена», — А. Нікулін про викуп стадіону «Торпедо» Суспільство | 06-03-2019, 16:12 0 56 Начальник управління молоді та спорту Львівської міської ради Антон Нікулін наголосив, що стадіон «Торпедо» має бути збережений і викуплений для суспільних потреб. Однак ціна викупу цієї земельної ділянки і тих приміщень, які в жалюгідному стані, є зависока. Тож потрібно провести експертну оцінку цього майна, і сума має бути знижена.



«Я також підписав проект ухвали про викуп стадіону, але я хотів би, щоб ця ухвала була декларацією наших дій на те, щоб дійсно викупити цей стадіон. Але все ж таки я вважаю, що 7,5 млн. грн. — це занадто висока ціна для цієї земельної ділянки і тих приміщень, які знаходяться в жалюгідному стані. І тому буду виступати за те, щоб була проведена експертна оцінка цього майна, і сума була знижена. І тоді легше буде говорити і з депутатами, і приймати рішення на користь того, щоб стадіон був дійсно викуплений для суспільних потреб наших містян.



Всі спортивні споруди дійсно мають бути в нас, щоб громада міста Львова могла ними користуватися. В нас занадто мало зараз спортивних споруд, і дійсно при тих потребах і при тому розвитку спорту, який є зараз, на сьогоднішній момент, нам дійсно цього не вистачає. Я впевнений, що ми знайдемо порозуміння, і це питання буде так само вирішено", — зазначив Антон Нікулін, начальник міського управління молоді та спорту.



Також він зауважив, що місто буде готувати відповідну ухвалу щодо відведення земельної ділянки на вул. Медової Печери, де проводять змагання з мотокросу.



«Хотів би наголосити на тому, що наше управління буде зараз готувати ухвалу вже на наступну сесію про відведення земельної ділянки, щоб вона була також закріплена за „Спортресурсом“. Це ділянка, де наші мотоциклісти проводять мотогонки. Зараз там є проблематика, і я впевнений, що депутати нас також в цьому підтримують, і ніяких забудов там не буде, а дійсно буде хороший кубок Львова з мотокросу. Дякую всім, хто підтримує львівський спорт», — зазначив він.