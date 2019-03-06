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Отримували доходи не від податкових агентів – подайте вчасно декларацію Громадяни, які у 2018 році отримали доходи обов’язкові до декларування,
|Суспільство | 06-03-2019, 17:31
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|Отримували доходи не від податкових агентів – подайте вчасно декларацію Громадяни, які у 2018 році отримали доходи обов’язкові до декларування, зобов’язані до 1 травня 2019 року подати декларацію про майновий стан і доходи та самостійно до 1 серпня 2019 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій податковій декларації.
Одночасно повідомляємо, що згідно ст. 179 Податкового кодексу обов’язковими до декларування є, зокрема, наступні доходи:
- успадкування (отримання в дарунок) коштів, майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення:
- дохід у вигляді додаткового блага, отриманий шляхом анулювання (прощення) основної суми боргу кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства;
- дохід від операції з інвестиційними активами;
- іноземні доходи;
- доходи отримані від здачі в оренду нерухомого та рухомого майна.
Відповідно до ст. 120 Податкового кодексу неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень.
У випадку несвоєчасної сплати податкового зобов’язання (п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу) застосовується штраф у розмірі:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
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