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Понад 62 % населення Самбірщини уклали декларації з лікарем 62,5% мешканців Самбірщини уклали декларації з лікарем.
|Суспільство | 06-03-2019, 18:27
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Про це повідомив сьогодні під час звіту голова Самбірської РДА Микола Фрей.
“На одного лікаря первинної ланки припадає в середньому 1190 підписаних декларацій”, - зазначив Микола Фрей.
Також він наголосив, що 2018 рік став роком відновлення та будівництва об’єктів медичної сфери. Відтак, ремонтні роботи проводили у 12-ти установах охорони здоров'я.
“Відремонтовано медичні заклади в селах Корналовичі, Гординя, Стрілковичі, Верхівці, Раково”, - додав Микола Фрей.
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