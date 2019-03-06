Понад 62 % населення Самбірщини уклали декларації з лікарем 62,5% мешканців Самбірщини уклали декларації з лікарем. Суспільство | 06-03-2019, 18:27 0 74



Про це повідомив сьогодні під час звіту голова Самбірської РДА Микола Фрей.

“На одного лікаря первинної ланки припадає в середньому 1190 підписаних декларацій”, - зазначив Микола Фрей.

Також він наголосив, що 2018 рік став роком відновлення та будівництва об’єктів медичної сфери. Відтак, ремонтні роботи проводили у 12-ти установах охорони здоров'я.

“Відремонтовано медичні заклади в селах Корналовичі, Гординя, Стрілковичі, Верхівці, Раково”, - додав Микола Фрей.



