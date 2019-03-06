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З нагоди професійного свята на Львівщині відзначили землевпорядників
|Суспільство | 06-03-2019, 18:28
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Сьогодні, 6 березня, відбулись урочисті збори з нагоди Дня землевпорядника. Участь у заході взяли представники влади, відділів та управлінь Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, державних підприємств сфери управління Держгеокадастру.
Привітала працівників сфери заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак.
«Сьогодні в першу чергу звертаюсь до вас зі словами подяки. Адже попри всі зміни, які відбувались у вашій службі, сьогодні ви повернуті іншим обличчям до людей і сьогодні ви змогли довести людям, що ви чесний, працьовитий колектив, який дбає про земельну реформу і колись Львівщина стала першою областю з реалізації цієї реформи. Ви витримали той шлях і сьогодні достойно несете звання представника земельної служби», - зазначила Ірина Гримак.
Також Ірина Гримак від імені голови Львівської ОДА Олега Синютки вручила землевпорядникам подяки.
Зазначимо, що професійне свято - День землевпорядника відзначають в Україні щорічно в другу суботу березня.
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