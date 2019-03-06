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Розвиток освітнього середовища:торік на Самбірщині відкрили два нові дитячі дошкільні заклади
|Суспільство | 06-03-2019, 18:28
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У 2018 році у селах Підгайчики та Хлопчиці відкрили два нові дитячі дошкільні заклади, а також дошкільну групу у Ваньовицькому НВК.
Про це проінформував сьогодні під час звіту голова Самбірської РДА Микола Фрей.
“Тривають роботи по реконструкції дитячих садочків в селах Вільшаник, Кульчиці, Бісковичі, Бабина, Чуква .У сфері освіти реалізували 51 проект на суму 30,6 млн. грн. Для забезпечення підвозу дітей придбано шкільний автобус для Воютицької СЗШ, а загалом у 2016-2018 роках придбано 13 шкільних автобусів”, - зазначив Микола Фрей.
Окрім того він акцентував увагу на розвитку Нової української школи.
“На створення нового освітнього простору спрямовано понад 4 млн грн. Придбано 837 комплектів парт, 55 ноутбуків, 62 багатофункціональні пристрої тощо”, - додав очільник району.
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