Самбірщина – лідер у Львівській області щодо створення ОТГ Суспільство | 06-03-2019, 18:29 0 75

У Самбірському районі успішно функціонує 10 об’єднаних територіальних громад.

Про це сьогодні прозвітував голова Самбірської РДА Микола Фрей.

“Курс децентралізації дав можливість залишити на місцях кошти, зароблені громадою, та залучити додаткові для розвитку інфраструктури об’єднаних територіальних громад”, - зазначив Микола Фрей.

За його словами, впродовж 2016-2018 років громади району отримали 53,5 млн грн, зокрема у 2018 році – 16,1 млн грн.

За ці кошти вдалося реалізувати 125 різноманітних проектів.



