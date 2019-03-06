«Кожен 4-ий долар від експорту надходить з деревообробної галузі», - Олег Синютка під нас наради з лісівниками Суспільство | 06-03-2019, 18:31 0 81



Сьогодні, 6 березня, у Національному лісотехнічному університеті України відбулась обласна нарада з питань виконання завдань і заходів «Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017 – 2021 роки».

«Левова частка нашого експорту – це продукти деревообробки. Кожен 4-ий долар від експорту надходить від деревообробної галузі. Мені приємно, що державі, у доволі непростих умовах вдалось відстояти прийняття мораторію на вивіз кругляка. Динаміка залучення інвестицій у деревообробну галузь сьогодні є найкращою за всі роки незалежності», - наголосив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Із доповідями виступили також начальник Львівського ОУЛМГ Анатолій Дейнека та генеральний директор ОКСЛГП «Галсільліс» Володимир Мельник.

Відтак, як повідомив Анатолій Дейнека, загальні обсяги відтворення лісів за 2018 рік склали 2264 га. Зокрема, створено 1145 га лісових культур. Природне поновлення лісів забезпечене на площі 1119 га, що становить 49% від всього обсягу лісовідновлення.

Для забезпечення підприємств управління високоякісним лісовим насінням, утворення його 5-8 річного запасу, в структурі Львівського ОУЛМГ створене спеціалізоване державне підприємство «Львівський лісовий селекційно - насіннєвий центр» - єдине в Україні, яке забезпечене сучасним технологічним устаткуванням для переробки і зберігання лісового насіння.

Значна робота проводиться для забезпечення всіх видів лісокультурних робіт високоякісним садивним матеріалом основних лісоутворюючих порід – в області функціонує мережа лісових розсадників в кількості 163 одиниць загальною площею 110 га, де вирощується понад 12 млн сіянців і саджанців.



